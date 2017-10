Kiko Matamoros afirma que deja definitivamente 'Salvame' 01:10 Uno de los colaboradores más veteranos y emblemáticos del programa lo deja EL NORTE Domingo, 8 octubre 2017, 16:46

Kiko Matamoros se sentaba ayer en 'Sábado Deluxe' como despedida, homenaje y cierre a toda una etapa de su vida. Y es que Matamoros lleva en el programa desde que comenzara allá por 2009. Ahora se marcha porque no tiene ganas de ir a trabajar. Afirma que ha perdido la ilusión. Así quiso desmentir a quién une su marcha a los problemas con Hacienda que le mantiene parte del sueldo confiscado.

Antes de dejar el prlato dio las gracias a sus compañeros por ocho años de televisión en directo y entre lagrimas, Kiko Matamoros se ha despedido de todo el equipo de 'Sábado Deluxe'. Con un breve recordatorio a sus padres fallecidos y con lágrimas en los ojos la mano dura de las tardes en 'Sálvame' decía adiós. Pero antes se llevaba un regalo: la silla que le ha acompañado durante todos estos años.

¿Y ahora? Era una de las cuestiones que más preocupaban a sus compañeros. ¿Cuáles son los futuros proyectos profesionales de Kiko Matamoros ahora que ha abandonado ‘Sálvame’? Kiko tiene ya varias ofertas ligadas con los medios de comunicación y una de ellas le llama profundamente la atención, ya que consistiría de participar en un programa de radio hablando de fútbol y política.

Kiko tuvo que ver los mensajes de los que fueron sus amigos en el programa. Así Matamoros no entiende el enfado de Kiko Hernández porque sí le contestó a su mensaje tras su marcha y le dice directamente que le parece muy bien el ‘circo’ pero que no le cree. “Sé perfectamente que no te ha molestado”, le ha contestado Matamoros a Hernández. Eso sí, hay una cosa que sí le ha molestado a Matamoros de Kiko Hernández. “Decir que voy a los bolos por una miseria sí me ha molestado, porque voy por el mismo dinero que tú”, ha sentenciado Kiko Matamoros. Pero lo que de verdad le gustaría, ha afirmado es tener un club de jazz.

También se habló y mucho de la actual relación del ya ex colaborador con Mila Ximénez. Parece que todo se ha salido de madre a raíz de una demanda interpuesta por Makoke contra Mila.