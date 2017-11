Kiko Hernández se reafirma en que Ares Teixidó y Bustamante tuvieron una relación Ares Teixidó. / Instagram El colaborador de 'Sálvame' apuntó que la presentadora estaba harta de guardar silencio EL NORTE Miércoles, 8 noviembre 2017, 10:35

Los rumores sobre la posible relación entre Ares Teixidó y David Bustamente parecía que ya eran cosas del pasado, pero parece que no es así y, sobre todo, después de las últimas informaciones de Kiko Hernández, quien ha señalado en el programa 'Sálvame' que un amigo suyo le ha contado declaraciones de la propia Ares Teixidó en la que ésta confirmaba su relación con el cantante cántabro.

El tertuliano comentaba en su programa: «Ares se acercó a mi amigo a contarle la verdad, le dijo: 'He tenido una relación con David Bustamante, estoy harta de guardar silencio, me siento abandonada por David» y añadió: «Es cierto que David iba a comprar comida y yo cocinaba en su casa para despistar a los fotógrafos durante varias semanas y ahora David no quiere saber nada de mí porque salió la noticia en la prensa».

Kiko Hernández insinuó que la presentadora cuenta su versión porque le interesa y de esa forma poder decir que fue novia del cantante. Después de que Kiko contara la historia, otro colaborador del programa, Aurelio Manzano, llamó a Bustamante y a Teixidó para que se lo confirmasen y en ambos casos saltó el buzón de voz, según recoge 'Chance'.