Khloe Kardashian muestra su abultada barriguita Imagen de Khloe luciendo barriguita junto a un emotivo mensaje. / Instagram Desde septiembre, mes en el que se conociera la noticia de su embarazo, la celebrity no había comentado nada sobre el tema EL NORTE Viernes, 22 diciembre 2017, 10:07

El pasado mes de septiembre saltó la noticia de que Khloe Kardashian estaba embarazada de su primer hijo junto a Tristan Thompson, pero desde entonces la celebrity no se había manifestado al respecto, tal y como recuerda 'Bekia'.

Ahora se ha podido saber que el bebé será un niño cuyo nombre se desconoce por el momento y también que nacerá en el Hospital Cedars-Sinai de Los Angeles. Del mismo modo, hemos podido ver como va creciendo esa barriguita, gracias a la publicación de una fotografía en blanco y negro de su tripita, acompañada por un mensaje en el que destaca lo felices que son, ella y su pareja. «¡Mi mayor sueño ha llegado! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado todo este tiempo deseándolo y dudando, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que hacía. Solo tenía que confiar en ÉL y ser paciente. ¡Todavía no puedo creerme que nuestro amor haya creado vida! Tristan, gracias por amarme de la forma en que lo haces. ¡Gracias por tratarme como a una Reina! ¡Gracias por hacerme sentir bella siempre! Pero, sobre todo, Tristan, ¡gracias por hacer MAMÁ! ¡Has hecho que esta experiencia sea aún más magica de lo que había imaginado! ¡Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo todo este tiempo! ¡Gracias por hacerme tan feliz mi amor!», un mensaje que continuaba: «¡Gracias a todos por el amor y los buenos deseos! Sé que hemos estado guardando silencio, pero quería disfrutar esto en familia y con nuestros amigos más allegados, y mantenerlo en privado. Para disfrutar de nuestros primeros momentos solo nosotros. Gracias a todos por la comprensión. ¡Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, llena de alegría, asustada, todo en uno! ¡Pero es el mejor pack de sentimientos que he sentido en mi vida!».