Khloe Kardashian, embarazada Khloe Kardashian. / Instagram La hermana pequeña de las Kardashian y Tristan Thompson serán padres en enero o febrero EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:39

El clan Kardashian Jenner verá aumentada la familia en breve. Además del embarazo de Kylie Jenner, que ya ha sido confirmado por los padres de la 'it girl', se suma ahora el de Khloe Kardashian, que está embarazada de su primer hijo junto a Tristan Thompson, el jugador de baloncesto con quien inició su relación en septiembre de 2016, según recuerda 'Bekia'.

Según recogen algunos medios estadounidenses, como 'TMZ' o 'US Weekly', la hermana pequeña de los Kardashian con este embarazo habría cumplido su sueño. Por su parte, el deportista ya adelantó en una de las entregas del reality 'Keeping Up with the Kardashians' que le gustaría tener cinco o seis hijos.