Kevin Spacey anuncia que es gay después de que un actor le acuse de acoso Kevin Spacey y Anthony Rapp. / El Norte El oscarizado actor ha realizado un comunicado después de que Anthony Rapp afirmase que intentó acostarse con él contra su voluntad hace treinta años EL NORTE Lunes, 30 octubre 2017, 09:28

El actor Kevin Spacey ha salido al paso de las acusaciones contra él de acoso sexual por parte del actor Anthony Rapp afirmando que no recuerda ese encuentro «que debió de ocurrir hace unos treinta años» y afirma que este suceso le ha dado valor para abordar otros aspectos de su vida. De esta forma, asegura que ha decidido vivir «como un hombre gay», después de haber mantenido a lo largo de su vida relaciones «tanto con hombres como con mujeres».

Spacey, que ha hecho públicas estas palabras a través de una publicación en Twitter, relata que si los hechos que Rapp describe ocurrieron de esa forma le debía sus «más sinceras disculpas», a la vez que define su conducta bajo los efectos del alcohol como «profundamente inapropiada».

Este es el tuit publicado por el actor de American Beauty o House of Cards. Debajo, su traducción al castellano:

«Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado por escuchar su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, debió de ser hace unos treinta años. Pero, si me comporté como él describe, le debía mis más sinceras disculpas por lo profundamente inapropiado de mi conducta bajo los efecto del alcohol y lo siento por los sentimientos que describe que ha llevado consigo durante estos años.

Esta historia me ha dado valor para abordar otras cosas sobre mi vida. Sé que existen historias sobre mí alentadas por el hecho de que soy muy protector con mi privacidad. Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y mantenido encuentros con hombres en mi vida y ahora he elegido vivir como un hombre gay. Quiero lidiar con esta honestidad y apertura y eso empieza examinado mi propio comportamiento.

-Kevin Spacey»

«Me agarró como el marido agarra a su mujer en la noche de bodas»

El gran revuelo mediático que han supuesto tanto las acusaciones de Rapp como el comunicado de Kevin Spacey se desató cuando el primero de ellos, en una entrevista publicada en el portal Buzzfeed y de la que se hace eco EFE, relató como en 1986 el veterano actor intentó mantener relaciones sexuales con él cuando tenían veintiséis y catorce años, respectivamente.

Según su relato, el intérprete de 'Star Trek: Discovery' se encontraba en una fiesta en casa de Spacey y era el único adolescente que estaba en ella. Cuando se aburrió se fue a una habitación a ver la televisión pasada la media noche y cuando se dio cuenta de que era el único que permanecía aún en la casa el veterano y oscarizado actor entró en la habitación, se le acercó y se le tumbó encima con la intención de acostarse con él.

«Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa'». Sin embargo, Spacey «se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba, mi impresión era que estaba borracho». Según Rapp, le «agarró como el marido agarra a su mujer» en la noche de bodas y se tumbó sobre su cuerpo. Pasados unos segundos logró zafarse de él.

Según sus propias palabras, nunca volvió a hablar con el veterano actor y el escándalo del productor Harvey Winstein, acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, le animó a dar el paso y tratarlo públicamente. «Con esto quiero arrojar luz sobre décadas de comportamientos que han continuado porque mucha gente, incluido yo mismo, hemos permanecido en silencio».