Kevin Spacey, acusado de racista por una empresa de seguridad El actor Kevin Spacey. / AFP El actor comentó en uno de sus rodajes: «No quiero a negros viendo mi tráiler» EL NORTE Jueves, 18 enero 2018, 16:45

Kevin Spacey no está atravesando por su mejor momento. Tras las acusaciones de abusos y acosos sexuales, ahora una empresa de seguridad con la que trabajó durante el rodaje de la primera temporada de 'House of Cards' le acusa de racista. Gran parte de la plantilla estaba formada por personas negras, lo que no gustaba demasiado al intéprete.

El dueño de la empresa de seguridad VIP Protective Services ha querido confesar al 'Daily Mail' algunas vejaciones a las que estuvieron sometidos sus trabajadores durante el set de grabación en 2012. En uno de los capítulos, se acercó el actor y les dijo: «No quiero a negros viendo mi tráiler», lo que llamó mucho la atención del propietario de la compañía. El actor apuntaba: «Nunca habló con mis guardias de seguridad», pero «hablaba con todos los demás. Habló con todos los policías riéndose y bromeando con ellos».

Después de cuatro años sin decir nada, el propietario de la compañía de seguridad ha querido romper su contrato de confidencialidad para denunciar vejaciones a las que estuvieron expuestos tanto él como sus trabajadores. También comenta la posibilidad de demandar al actor por las pérdidas que está sufriendo su empresa por el despido, según recoge 'Bekia'.