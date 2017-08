Katy Perry y Nicki Minaj se unen contra Taylor Swift La cantante Katy Perry. / EPA La cantante californiana ha lanzado el videoclip 'Swish Swish', a pocas horas del regreso de su contrincante al mundo de la música EL NORTE Viernes, 25 agosto 2017, 10:55

Tras varios años de silencio Katy Perry decidió volver al mundo de la música el pasado 9 de junio de 2017, fecha en la que lanzó su nuevo álbum que contiene el tema 'Swish Swish' que canta con Nicki Minaj. Al margen de obtener una excelente canción, hay quien afirma que es una declaración de intenciones a su enemiga Taylor Swift ya que contiene versos como «el karma no perdona» o «es curioso como mi nombre continúa saliendo de tu boca porque yo continúo ganando».

La mala relación de Katy Perry y Nicki Minaj con Taylor Swift no es nueva y ellas mismas han sido las encargadas de airearlo. No obstante, parece que la confrontación ya había llegado a su fin tal y como lo dejó entrever en una de sus entrevistas Swift en la que decía que perdonaba a su enemiga y que la pedía perdón. Pues bien, parece que solo ha sido un espejismo, ya que cuando faltan pocas horas para el regreso de Taylor Swift a la industria de la música, Katy Perry ha querido estropearle el momento con la publicación de un videoclip del tema que canta junto a Nicki Minaj. Un trabajo en el que aparece represetando un encuentro de baloncesto muy igualado entre diferentes personajes, pero en el que consigue ganar su equipo. Como no podía ser de otra manera, en el vídeo también aparece Nicki Minaj.

En la grabación también se pueden ver a otros personajes como la actriz Molly Shannon, el jugador de fútbol americano Terry Crews, el de baloncesto Bill Walton, el comentarista deportivo Rich Eisen, la actriz de 'Glee' Jenna Ushkowitz y el joven actor protagonista de 'Stranger Things' Gaten Matarazzo, según recoge el portal 'Bekia'.