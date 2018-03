Katy Perry besa a un concursante en 'American Idol' sin su consentimiento Momento en el que Katy Perry besa a Benjamin Glaze. / ABC El joven Benjamin Glaze, de 19 años, quedó un tanto desconcertado porque aún no había besado a ninguna mujer EL NORTE Lunes, 19 marzo 2018, 17:08

Benjamin Glaze, dependiente de una tienda de electrónica, de 19 años, participaba en unas de las audiciones grabadas el año pasado de 'American Idol'. Pero antes de cantar, explicó cómo era su vida personal y los motivos por los cuales nunca había besado a una mujer. «No he tenido novia. No puedo besar a nadie si no estoy en una relación con ella», confesó.

En ese momento, Katy Perry, miembro del jurado, le invitó a acercarse a la mesa. Cuando Glaze estuvo junto a ella, la cantante le pidió un beso. Él accedió pero a dárselo en la mejilla, pero en ese instante, como recoge 'Vertele', ella movió la cara y el ósculo acabó en todos los labios.

Una vez junto a ella, Perry le pidió que le diera un beso. Él intentó dárselo en la mejilla, pero ella movió la cara y el joven acabó recibiendo el ósculo en los labios. Benjamin se echó para atrás, todo nervioso, mientras Kate chocaba las palmas con sus compañeros del jurado como si hubiese conseguido el reto. No sabemos si eso desestabilizó a Glaze, pero no pasó a la siguiente fase.

Una vez que el programa ha regresado a la parrilla y los televidentes han visto lo sucedido, se han desatado todo tipo de comentarios en algunos medios de comunicación, la mayor parte negativos hacia la cantante. Algunos, incluso, hablan de 'acoso sexual'.

Entre esos comentarios figuran algunos como el que escribe: «Se imaginan el escándalo que se hubiera producido si cambiamos los sexos, si hubiera sido Olly Murs quien agarrara a una chica de 19 años en The Voice y le robara un beso? Hubiera sido criticado con toda la justicia. Si un hombre hiciera esto por la calle, sería interrogado por la policía. Que la persona que lo haga sea una atractiva estrella del pop no resta importancia a lo ocurrido». Y otro como: «Seamos realistas por un momento. Si Katy Perry fuera un hombre y lo de American Idol le hubiera ocurrido a una mujer, lo consideraríamos acoso sexual, ¿verdad? Si queremos que la sociedad escuche relatos verídicos de acoso sexual a mujeres, hemos de eliminar la doble moral».

Mientras tanto, el joven quitó restarle importancia al beso y en ningún momento quiso catalogarlo como acoso. Sí reconoció haberse sentido «muy incómodo», y en 'The New York Times' llegó a decir: «Le hubiera dado un beso si me lo hubiera pedido? No, hubiera dicho que no. Sé que muchos dirían que sí, pero yo fui criado en una familia conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuera algo especial».

También respondió a todo el lío montado en las redes sociales: «No me siento representado por ciertos enfoques que han dado los medios a la situación. No son mis palabras. No me quejó del beso. Me siento honrado y agradecido por haber podido pasar por American Idol. No creo haber sido acosado sexualmente por Katy Perry y me siento muy agradecido por sus comentarios sobre mi actuación. Me sentí incómodo porque no lo esperaba. Mi mayor objetivo es lograr llegar a la gente con mi amor por la música y no por el odio dirigido hacia ninguna persona».

Meses después, Benjamin ha reconocido que ya ha dado un beso de verdad porque tiene pareja. El joven conoció a su chica poco después

del concurso, y ella incluso celebra lo ocurrido en el plató de televisión: «Besó a una famosa. ¡Bien por él!».