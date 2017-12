Karlos Arguiñano carga contra 'Masterchef' Karlos Arguiñano en su programa de cocina. / Antena 3 El cocinero vasco no lo considera un programa de cocina, sino un reality, sin más EL NORTE Martes, 5 diciembre 2017, 15:21

El cocinero vasco Karlos Arguiñano, uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, ha estallado en contra del programa de Televisión Española 'Masterchef', cuya última edición acaba de concluir.

En una entrevista a la revista 'Rumore', el cocinero ha asegurado que no ve el concurso de la cadena pública «porque no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realities». También ha señalado que, en estos formatos, «les gusta la lagrimita, que llore la madre, que lloren los niños, todo el mundo llorando».