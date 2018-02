Karina recuerda que a sus 32 años le ofrecieron trabajo a cambio de sexo Karina. / Telecinco La cantante expresa su opinión sobre el papel de Amaia y Alfred en Eurovisión EL NORTE Lunes, 26 febrero 2018, 13:31

Karina, en una amplia entrevista publicada en 'El Español', ha desvelado algunos 'secretos' que todavía no habían salido a la luz, como su opinión sobre 'Operación Triunfo' y Eurovisión, además de otros temas relacionados con su vida privada.

La cantante ha confesado que no tuvo relaciones sexuales hasta los 26 años cuando se casó con Tonny Luz y recuerda que «su primera vez fue todo un trauma» y añade: «Yo tuve conversaciones con mi madre y le costaba mucho trabajo hablarme de sexo. Creces como puedes. Yo lo llevaba regular».

Tras trasladarse a vivir a Madrid, experimentó una nueva vida: «A mi me chocaba ver a gente tan abierta que te da un abrazo o un beso en la mejilla, con todo el cariño del mundo y todo el respeto». Tampoco dejó pasar por alto el momento en el que concluyó su contrato con la discográfica, a los 32 años y tenía que buscar trabajo: «Si quieres un contrato discográfico, tiene que ser a cambio de sexo», comentaba la cantante. Pero Karina rechazó esa proposición. «Yo no creo que sea indecente. No hablo de prostitución, ojo, es un intercambio. Y siempre sin violencia. Pues no sé hasta qué punto hubiese dicho 'no'. Eso sí, con el contrato por delante. Porque si no hubiese sido un aprovecharse de una mujer», añadió.

Sobre 'Operación Triunfo': «Amaia me recuerda muchísimo a mí cuándo yo era jovencita. Es una niña que parece buena, como yo era, y dulce». Sobre el dúo que formará la navarra con Alfred en Eurovisión apuntó: «A mí el corazón me da un pálpito y creo que con Amaia y Alfred quedaremos entre los cinco primeros en Eurovisión. Vamos a hacer un papel bonito y fino».