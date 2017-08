Kim Kardashian imita a la Primera Dama Jackie Kennedy Kim Kardashian, junto a la pequeña North y vestida como Jackie Kennedy. / Instagram La celebridad ha lucido peluca, guantes y perlas para una sesión fotográfica «especial» para 'Interview Magazine' EL NORTE Martes, 29 agosto 2017, 11:36

Junto a la pequeña North, Kim Kardashian se ha 'disfrazado' de Jackie Kennedy, luciendo peluca, guantes y perlas, en una sesión fotográfica liderada por Steve Klein para 'Interview Magazine'. «¡Voy a atesorar esta producción para siempre!», ha escrito Kim junto a una de las fotografías que ha compartido en Instagram, en la que aparece con North.

La imitación a la Primera Dama puede no ser casual. En algunos tuits del marido de Kardashian, Kanye West, podía notarse las pretensiones políticas de su mujer, como recoge la web de 'Chance'.

De esta forma, Kim Kardashian ha conseguido desviar el foco informativo, centrado en las supuestas críticas vertidas por Taylor Swift en su último sencillo, en las que, según los expertos, hace referencia a la pareja.

En el tema 'Look What You Made Me Do', Swift carga contra el matrimonio en varias partes de la letra, aunque todavía resulta más envidente en el videoclip, hecho público durante la gala de entrega de los MTV Music Video Awards, donde aparece la cantante introducida en una bañera llena de diamantes y sufriendo un robo, una posible alusión al atraco sufrido por Kim en París el año pasado.