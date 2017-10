Justin Bieber y Selena Gómez vuelven a ser amigos Selena Gómez y Justin Bieber, en el año 2012 cuando eran pareja. / AP La expareja ha vuelto a reunirse después del trasplante de riñón al que fue sometida la cantante EL NORTE Jueves, 26 octubre 2017, 11:56

Justin Bieber y Selena Gómez han dejado atrás sus diferencias y mantienen una buena relación de amistad. Cuatro años después de su ruptura, la expareja ha vuelto a aparecer junta tras haber pasado una larga temporada sin verse, al menos en público, según informa el portal 'Bekia'.

El cantante canadiense aparcó su G-Wagon blanco frente al apartamento de su ex en Studio City, en California, para reunirse con unos amigos que tienen en común. Esta reunión no quiere decir que vuelva a haber algo más que amistad entre ellos. Simplemente, el cantante solo quería saber de primera mano cómo se encontraba la intérprete después de su operación de trasplante de riñón.

Bieber y Gómez fueron pareja entre 2011 y 2013. Una relación que no se puede decir que fuera tranquila y que acabó con los dos destrozados. En 2016, Selena comentó en la revista 'W' lo mal que lo pasó al final de su relación: «Al principio no me importó. Para mí fue: tengo 18 años, tengo novio, estamos bien juntos, nos gusta esto. Luego mi corazón estaba roto y me importó. Porque la gente no tenía idea de lo que estaba pasando, pero en todas partes había un millón de cosas diferentes. Estaba como en un rincón, golpeando mi cabeza contra la pared. No sabía a dónde ir».

En noviembre de 2015, el cantante comentó que aún desconocía si había pasado página: «Fue realmente difícil. No sé si ya lo he superado. Ella es alguien a quien quiero mucho. Nunca voy a dejar de amarla. Nunca voy a dejar de visitarla. No creo que si terminas una relación, debes terminar con eso... Siempre nos respetaremos y aún nos respetamos el uno al otro».