23 octubre 2017
Justin Bieber rompe su silencio en las redes
El cantante canadiense se hace el tatuaje definitivo

Justin Bieber parecía estar tranquilo desde hace unos meses hasta que ahora nos sorprende a todos con un cambio de 'look' que tiene que ver con sus tatuajes. No se trata de un tatuaje simple que pase desapercibido ya que su nuevo dibujo tapa por completo su piel, ya no tiene más espacios en blanco en su torso para seguir tatuándose.

El artista que ha creado esta obra es 'Bang Bang' McCurdy, el famoso tatuador de otras estrellas como Rihanna o Katy Perry, y que ha colgado en su perfil de Twitter todo el proceso de elaboración hasta su finalización. Por su parte, el artista ha subido un vídeo a Instagram enseñando su torso. Una grabación que, rápidamente, ha sumado miles de seguidores, hasta los siete millones de reproducciones, aunque no todos los comentarios han sido positivos, recuerda el portal 'Chance'.