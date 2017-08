Justin Bieber explica la cancelación de su gira Justin Bieber durante un concierto. / Reuters Hace unos días atropellaba a un paparazzi a la salida de la iglesia EL NORTE Viernes, 4 agosto 2017, 15:27

Millones de seguidores de Justin Bieber han comenzado a estar molestos con su ídolo. No solo por la actitud que desmuestra con ellos en ciertas ocasiones, sino por la cancelación de sus conciertos. El cantante canadiense no puede decir que esté pasando por su mejor momento, ya que después de anular sus actuaciones, por si fuera poco atropelló a un paparazzi a la salida de la iglesia.

Ante tal situación, el artista ha decidio explicar los motivos de la cancelación de su gira: «Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos vosotros. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos vosotros. Aprender y crecer nunca ha sido tan fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante».

El cantante ha querido contar a sus fieles seguidores cómo se encuentra en estos momentos:

«He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He permitido que mis malas relaciones dicten mi forma de actuar y tratar a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo lleven mi vida por mi». También explicaba el porqué de la cancelación de la gala: «El hecho de que me tome tiempo para mí ahora es mi manera de decir que quiero seguir. Quiero que mi carrera se sustente, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma estén en las mismas condiciones».