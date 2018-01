La justicia dictamina sobre el supuesto hijo de Julio Iglesias El cantante Julio Iglesias. / AFP Javier Sánchez comparte ADN con el cantante EL NORTE Martes, 2 enero 2018, 10:25

Javier Sánchez, de 41 años de edad, aseguraba recientemente que era hijo de Julio Iglesias. Hijo de una exbailarina que supuestamente mantuvo un romance con el cantante mientras éste estaba casado con Isabel Preysler. «Han tenido que pasar 27 años para poder conseguir una prueba de ADN. Una prueba de ADN que mi padre biológico siempre ha rechazado hacérsela voluntariamente, una prueba de ADN que además ha dado el resultado más alto que es 99.9 %. Eso indica que Julio Iglesias es mi padre biológico y que mi madre en todo momento dijo la verdad», señaló el hombre en el programa 'Ventaneando', donde también añadió: «Tengo un mensaje para Julio. Creo que es importante que sepa que no le guardo ningún rencor. Soy una persona que tengo capacidad para perdonar y que todavía hay tiempo para rectificar esta mentira, mentira que él ha dicho que es y no es. Ya tenemos la prueba, creo que es momento que dé un paso adelante. Yo he dado la cara. Estoy aquí, ahora es momento de que vosotros le preguntéis a él qué piensa de que tengamos una prueba y aún no haya dado la cara. Tengo fuerzas, tengo ánimos, cuento con pruebas irrefutables. En el futuro se darán cuenta de tantas cosas que se están diciendo que no son verdad y hay muchas sorpresas aún por salir. Tengo muchas cosas por decir, pero ahora no es el momento».

Demanda de paternidad

Ante esta prueba, el juzgado de primera instancia número 13 de Valencia ha admitido a trámite la demanda de paternidad contra el intérprete. Por su parte, la revista 'Corazón TVE' ha tenido acceso a la resolución judicial en la que se demuestra que Sánchez comparte parentesco con Iglesias. Ante el juez se mostraron 14 pruebas recogidas de la basura del cantante que también demostraba que compartía ADN con Julio José Iglesias. Ahora, le toca mover ficha al intérprete que tiene 20 días para responder a la demandas y en el caso de que no lo haga será declarado en rebeldia procesal, según señala el portal 'Bekia'.

'La Razón' ha realizado una entrevista a María Edite, madre de Javier Sánchez, en la que habla de lo que piensa conseguir una vez que se demuestre la verdad. «En principio le pediré a Julio Iglesias, que Javier pueda llevar sus apellidos y, después, habrá algunas sorpresas. Evidentemente. Que mi hijo herede lo que le corresponda cuando muera su padre. Pero no solamente queremos eso, yo he tenido que criar a mi hijo sola, sin la menor ayuda de su padre biológico y Julio tendrá que pagar todo el daño que nos ha hecho, yo pasé una depresión muy grande que me llevo a intentar suicidarme...», comentó la portuguesa, que añade: «No quiero enfrentamientos que no llevan a nada. Lo único que le daré son las gracias por haberme dado un hijo tan maravilloso. Yo sabía que todo esto iba a acabar bien. Si no fuera así es que no habría justicia. Porque existe una prueba contundente de ADN que demuestra que Javier es hijo de Julio, eso es incuestionable. Y el juez tiene material periodístico en el que aparecemos Julio Iglesias y yo en la etapa en la que me quedé embarazada. Confío en que, si se da el caso, el resto de hijos de Julio lo reciban bien. No me gustaría que vieran a Javier como un enemigo, sino todo lo contrario».