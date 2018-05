¡Otra vez juntos! Ivonne Reyes junto a Sergio Ayala. / Telecinco El concejal de Medina del Campo ha recibido todo el apoyo de Ivonne Reyes en la gala de Míster Internacional España EL NORTE Martes, 8 mayo 2018, 11:15

Sergio Ayala, el concejal más famoso de Medina del Campo, sigue con su sueño de dedicarse profesionalmente al mundo de las pasarelas y, por lo que parece, va a contar con el apoyo de Ivonne Reyes.

El concejal del PP inició su relación con la famosa durante el transcurso de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'. Después de disfrutar de una intensa amistad, rompieron el pasado otoño, pero por lo que parece se han vuelto a dar una nueva oportunidad, según recoge el portal 'Chance'.

Sergio ha vuelto a subirse a la pasarela para participar en la gala de Míster Internacional España. Entre 52 candidatos, ha ocupado la tercera posición. Tras su participación, comentó a la revista 'Qué me dices!: «No me importa no haber ganado, porque he demostrado lo que soy, y quiero luchar por mi carrera como modelo».

En esta ocasión, el concejal ha contado con el apoyo de Ivonne Reyes, justamente una semana después de que comenzasen a circular los rumores de una posible reconciliación. «De hecho, durante el certamen me ha apoyado mucho a nivel de redes sociales. Me ha dado muchos consejos», ha señalado Sergio, que ha añadido: «Yo no quiero que se me conozca por ser el novio de Ivonne Reyes. Reconozco que hemos vuelto, pero quiero que se me conozca como Sergio Ayala, el modelo, Míster...».