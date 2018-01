Julio recuerda en 'First Dates' los episodios racistas padecidos en el pasado Julio, participante en 'First Dates'. / Cuatro El dominicano tuvo la suerte de acabar bien su cita con Manuel EL NORTE Miércoles, 17 enero 2018, 14:31

Entre todos los invitados que acudieron anoche al programa 'First Dates', el que más llamó la atención, por su historia, fue Julio, un dominicano que llegaba al restaurante de Cuatro para encontrar a su media naranja y, de momento, se sentó con Manuel, con quien habló de las dificultades por las que habían pasado al ser homosexuales, según publica 'Vertele!'.

Julio no pudo permanecer entero al recordar episodios racistas vividos en el pasado: «A mí me molesta estar en el metro o en el bus y quiera dejarle el asiento a una señora embarazada o a una señora mayor y se asuste. Eso me molesta porque intentas hacer algo..., no puedo hablar casi, perdón». Segundos después continúo: «Intentas hacer algo bueno y que te vean como un ladrón o lo que sea te duele».

Para romper con su triste pasado, Julio tuvo la satisfacción de tener una segunda cita con su compañero de mesa, Manuel.