Julieta decidida a marcharse antes que seguir fingiendo El jueves, 22 de marzo, a las 17:30 horas, en Antena 3 podremos ver un nuevo capítulo de la ficción 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Miércoles, 21 marzo 2018, 12:06

Prudencio no tiene más remedio que desistir ante el rechazo sutil de Julieta… queda frustrado y de mal humor, lo que afecta a su trabajo con Saúl y Mauricio. A la par, Julieta confiesa a Nazaria que no cree que pueda llegar a conseguir doblegarse como se espera de ella. Francisca le pregunta abiertamente si está contento con su matrimonio, y es que le han llegado rumores de sus malas formas con el capataz y su hermano. Julieta está decidida a marcharse antes que seguir fingiendo ser la mujer que no es.

Melitón finalmente pone al día a Alfonso y Matías. Los Castañeda se niegan a resignarse, harán algo por Nicolás. Alfonso y Emilia empiezan a recabar apoyos entre los paisanos. Raimundo y Mauricio se enteran por sorpresa de que algo se está tramando con Nicolás.

Los Castañeda tienen que hacer de tripas corazón para celebrar la boda con lo que tienen encima... Carmelo informa de los últimos detalles del traslado: todos quieren colaborar en salvar a Nicolás.

Severo está encantado con la llegada de Irene; Carmelito parece haber renacido.