Julián Contreras Jr. quiere reconciliarse con Francisco y Cayetano Rivera
Rompieron su relación en 2015 tras una entrevista de Julián en 'Sábado Deluxe' EL NORTE Jueves, 7 septiembre 2017, 11:31

Noviembre de 2015 fue el mes en el que Julián Contreras Jr. y sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera rompieron la amistad que los unía. La entrevista que concedió Julián después de haber asistido a la boda de Eva González y Cayetano no gustó 'demasiado' a los Rivera, según recuerda el portal 'Chance'.

El hijo pequeño de Carmina Ordóñez y Julián Contreras acudieron al programa 'Sábado Deluxe' para decir que se sintieron apartados en el enlace: «Abandonamos el convite en silencio y con las lágrimas en los ojos», señalaron.

Por su parte, Francisco Rivera les respondió con un: «No sé cómo no le da vergüenza de decir las cosas que han dicho». A partir de ese momento, la relación se rompió y desde entonces no se ha producido ningún tipo de acercamiento. Aunque parece que ahora, Contreras Jr. quiere que cambie esa situación, tal y como se desprende de una conversación que tuvo con el programa 'Socialité': «Con la despedida de Fran he sentido una sensación agridulce. Tengo pena porque son mis hermanos. No se me ha pasado por la cabeza llamar a Fran porque entiendo que, si pide que respeten su decisión, tengo que respetar la decisión de los demás. Creo que he tenido muchos errores. Yo por mis circunstancias me aislé. Quiero volver a tener una relación con Fran y Cayetano, no quiero vivir en la mentira y decir que hay buena relación porque no es así».