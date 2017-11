Juan, nuevo expulsado de 'Gran Hermano Revolution' Juan, eliminado de 'Gran Hermano Revolution'. / Telecinco Maico y Mina han sido los otros dos nominados que se han librado de la eliminación EL NORTE Viernes, 3 noviembre 2017, 11:51

Ayer se celebró la octava gala de 'Gran Hermano Revolution' y con ella pudimos conocer el nombre de un nuevo expulsado, así como el de los tres nominados que tendrán que 'luchar' a lo largo de la semana para agradar a la audiencia y no abandonar el reality.

Jorge Javier Vázquez se dirigía a los tres nominados de la pasada semana entre los que saldría el expulsado: «Esta noche, uno de vosotros no irá a la sala de expulsión, y esa persona es: ¡Maico!», por lo que el expulsado sería Juan o Mina. Minutos después, el presentador daba el nombre del concursante eliminado: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Juan!». El diseñador tinerfeño aceptó de buen grado la decisión y deseó buena suerte a su contrincante.

Al conocer la noticia, sus compañeros Dani, Yangyang y Pilar se quedaron en shock, antes de empezar a llorar al ver regresar a Mina a la casa, en lugar de su amigo. «¡No puede ser! No puede ser, no puede ser, por favor... ¡Me ...! Juan no, por favor», repetía la aragonesa. Por contra, Carlos celebró la salvación de su amiga: «¡Grande! Me cago en la puta... en la puta de oros. ¡Vamos, hostia! ¡Claro que sí, joder!».

Yangyang tampoco aceptó de buen grado la expulsión de Juan. Mientras tanto, desde el plató, Jorge Javier Vázquez comentaba: «Ha sido un momento muy especial porque ha sido como una competición de llantos. Ninguna de las dos quería parar de llorar. Lo de Yangyang era como un mantra tibetano y Pilar era como... 'joder esta tía, me está quitando protagonismo' y ella 'ah, ah, ah' y Yang '¡AGH, AGH, AGH!'. Yo creo que ha sido un empate a uno, ¿no?».