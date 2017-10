Juan Betancourt, nuevo expulsado de 'Masterchef Celebrity 2' Juan Betancourt en 'Masterchef Celebrity'. / TVE En la prueba de eliminación fue superado por Saúl Craviotto y Bibiana Fernández EL NORTE Miércoles, 25 octubre 2017, 12:22

Televisión Española emitió el miércoles, 25 de octubre, una nueva entrega de 'Masterchef Celebrity' en la que pudimos conocer el nombre de un nuevo expulsado. Tras realizar una prueba en grupo, en la que solamente había un equipo que tenía que elaborar un menú diseñado por una estrella Michelin, los jueces han decidido que los tres concursantes que tendrían que enfrentarse en la prueba de eliminación eran Saúl Craviotto, Bibiana Fernández y Juan Betancourt.

Los tres se han colocado el delantal negro para competir en la prueba definitiva. Han tenido que elegir los ingredientes de sus platos a ciegas, sin poder entrar al supermercado para elegir otros. En esta ocasión, el jurado ha votado como plato más flojo el de Juan Betancourt, que ha quedado eliminado.

En la entrevista posterior con Eva González, ha señalado que pensaba «que me iba a ir el primero, haciendo el ridículo, pero aquí he estado». Sobre su favorito para esta edición, se ha decantado por José o Saúl.

Tras su expulsión, ha colgado en su cuenta de Twitter que, «visto el programa de mi expulsión, solo quiero agradecer a la productora y al propio programa por haberme dado la oportunidad. Me esforcé tanto como pude y me lo tomé muy en serio» y ha añadido:«Me deja un poco de sabor agridulce la imagen que se queda en la despedida, aunque teniendo que resumir tantas horas de rodaje es complicado. Con lo que me quedo, sin duda, es con lo que pasa entre bambalinas, las grandes personas que he conocido y todo lo que he aprendido. ¡Gracias!».