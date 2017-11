Josh Hutcherson, fan incondicional de la webserie 'Paquita Salas' Josh Hutcherson, en una escena de 'Los juegos del hambre'. El actor de 'Los juegos del hambre', desvela en una entrevista que le gustaría trabajar con directores españoles EL NORTE Jueves, 16 noviembre 2017, 11:17

Josh Hutcherson, actor que interpreta el papel de Peeta Mellark en 'Los Juegos del Hambre' ha confesado que es un fan de 'Paquita Salas' la webserie de Javier Calvo y Ambrossi. «Me encanta la serie Paquita Salas, soy amigo de los Javis. Me encantaría salir en la serie», aseguraba en una entrevista a eCartelera.

Una gran parte de culpa de esa afición la tiene su novia, la actriz madrileña Claudia Traisac que ha participado en la serie y en 'La llamada'.

«Me encantan el cine y las series españolas. Mi novia es española (Claudia Traisac), vive en Madrid, así que me he aficionado a los grandes talentos del cine y la televisión española» y añadía sobre sus deseos de trabajar con directores españoles que: «hay más directores españoles que son fantásticos y que me gustaría trabajar con ellos. Creo que ahora hay un movimiento joven y nuevo muy guay en el cine y la televisión española y me encantaría entrar a formar parte de él» , fan incondicional de la webserie 'Paquita Salas'.