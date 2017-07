Joseph Gordon-Levitt y Tasha McCauley, padres por segunda vez El actor Joseph Gordon-Levitt. / Reuters El bebé nació el pasado mes de junio, según ha confirmado el representante del actor EL NORTE Viernes, 21 julio 2017, 12:42

Joseph Gordon-Levitt y su esposa Tasha McCauley se convirtieron en padres por segunda vez el pasado mes de junio, según ha confirmado su respresentante a la revista 'US Weekly'.

«Mi hijo, él es sólo un bebé, ¿sabes? Él no ha tomado la decisión de estar en el ojo público, y eso es una elección que me gustaría que hiciera cuando sea más mayor, cuando se puede pensar en este tipo de cosas y tomar esa decisión por sí mismo», comentó el actor durante una entrevista en el programa ' Live With Kelly and Michael', donde añadió: «Por ahora solo soy un padre protector, yo quiero proteger su privacidad».

La estrella cinematográfica y su esposa han logrado mantener su vida privada alejada de los medios. De hecho, la pareja contrajó matrimonio en secreto en su casa en diciembre de 2014 y los primeros meses de relación no se supo el nombre de la novia del actor, recoge 'Chance'.

En un entrevista con 'Howard Stern 2013', el intérprete habló sobre su romance pero no dijo el nombre de su chica. «Creo que soy una muy buena persona y un buen novio. No quiero estar con alguien que es irrespetuoso conmigo», comentó.