José María, de 'GH', se alegra cuando se inunda el norte de España José María, concursante de 'Gran Hermano Revolution'. / Telecinco El público ha pedido la expulsión disciplinaria del murciano por sus comentarios EL NORTE Lunes, 30 octubre 2017, 18:32

La polémica se ha vuelto a adueñar de la casa de 'Gran Hermano Revolution'. Un debate entre José María y Maico ha dejado al murciano en mal lugar. La conversación entre ambos se produjo el pasado domingo, 29 de octubre. José María y su compañero debatían sobre el uso del agua en España y cómo en algunas comunidades abunda mientras en otras escasea. Con este tema de por medio, José María comentó que «cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico o Pilar, se inunda todo, yo me alegro», haciendo referencia a los desastres naturales que, en ocasiones, se han producido en Navarra o Zaragoza. Maico, aunque no entendía la situación, parecía darle la razón.

Jose María continuó con su tesis: «¡Que se jodan y si me ven me la pela! Yo me alegro. No quiero que nadie se muera, pero me alegro». El murciano justificaba sus palabras diciendo que «si sobra agua pásala para abajo, que hay Murcia».

Los seguidores del reality han pedido inmediatamente la expulsión disciplinaria de ambos concursantes, aunque por el momento los responsables del programa no han tomado ninguna decisión al respecto, según recoge Formulatv.