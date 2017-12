Jorge Lorenzo recuerda sus malos momentos Jorge Lorenzo con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco El pentacampeón del Mundo de Motociclismo acudió a 'Mi casa es la tuya' acompañado de su madre EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 11:20

Jorge Lorenzo fue el invitado de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', donde el presentador ha conseguido que se abra a los telespectadores, tanto en lo que se refiere a su vida personal, como profesional. El pentacampeón del Mundo de Motociclismo fue a la cita acompañado por su madre, María, encargada de preparar unas deliciosas berenjenas rellenas típicas de Mallorca. A tal apetitosa comida también se quiso sumar un tercer invitado, Juan y Medio, un apasionado del mundo del motociclismo, según recuerda 'Bekia'.

Jorge Lorenzo comentó lo duró que fue para él, siendo un niño, abandonar su ciudad para instalarse en Barcelona, de la misma manera que tomar la decisión de dejar los estudios por las motos: «En la vida no puedes hacerlo todo, cuando entras en un deporte o en un trabajo que es tan competitivo o le dedicas todo tu tiempo o no llegas a nada», comentaba el motorista.

Pero no se quedan ahí las elecciones del campeón, también, con 10 años, tuvo que elegir entre su padre y su madre cuando se divorciaron: «A pesar de que con mi madre iba a estar más consentido sabía que si la elegía mi carrera deportiva se iba a acabar. Me fui con mi padre y mi hermana con mi madre».

Pero la toma de decisiones importantes no acabaron ahí, una más tuvo como protagonistas a su padre quien por aquel entonces era su manager: «Mi ex-manager tenía problemas con mi padre por las formas de ver el rumbo de mi carrera y al final tuve que decidir entre uno y otro. Decidí irme con Dani (su ex-maganer) porque con él era con quien podía continuar mi carrera. Luego tuve problemas con él fuera de la profesión y vi que tenía que separarme», apuntaba Lorenzo.

Aunque parecía tener claro que su mundo eran las motos, estuvo a punto de dejarlas en dos ocasiones: «He tenido miedo a ir en moto. Al principio todo me parecía fácil. En una carrera tuve un golpe espectacular, me llegué a romper los dos tobillos, pero no me asustó. Me caía, me lesionaba y volvía a circuito. Me salía bien». Pero esta actitud, a la larga, le hizo pensar su forma de trabajar: «En una caída me desperté en el hospital sin acordarme de nada. Ahí empecé a tener miedo: 'Me puedo matar', pensé. Me entraron ganas de dejarlo, no sabía si era lo mejor arriesgar la vida de esa manera» y añadía: «En otra caída, con 14 años, estaba convulsionando en el suelo. Mi padre vino corriendo y me dijo: 'Hijo, vamos a dejar esta mierda, no vale la pena', y yo apreté los dientes y dije: 'no papá hay que seguir'».

Sobre su fama, injustificada, de prepotente señala que «tenía fama de chulo y prepotente, pero era una defensa para no mostrar mi timidez y simular ser fuerte. Nunca me he sentido superior a los demás». Su madre tuvo parte de culpa en su cambio de actitud. «Era mi madre quien me decía que tenía que bajar el tono, quien me sosegaba. Yo mismo me fui dando cuenta de todo lo que hacía y lo que representaba, me fui volviendo más empático, lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas a los demás, eso es lo que pienso».

En cuanto a sus rivalidad con Pedrosa y Rossi comenta que «De Dani puedo decir que no somos amigos, pero casi. Los dos teníamos nuestro pique porque queríamos ser el mejor piloto español, pero eso es algo normal. Además, nuestros managers eran rivales cuando fueron pilotos...Ha sido algo difícil» y sobre Rossi, titubeaba, «dos compañeros de equipo lo tienen difícil. Dicen que tu primer rival es tu compañero de equipo. Si te gana alguien con tu misma moto lo tienes difícil». No obstante el mallorquí reconoce que el italiano es un gran piloto: «A pesar de que no me llevo muy bien con Rossi, es un piloto que ha aportado mucho al motociclismo. Lo admiro mucho y siempre intento aprender de él».

Para acabar el programa, Bertín le lanzó un reto: «¿Qué me dirías si te dijera que estoy preparando una quedada con Dani Pedrosa y Valentino Rossi?» y Lorenzo le contestó: «Te diría que encantado»