Jorge Javier Vázquez, en guerra contra 'Hola!' Jorge Javier Vázquez. / Instagram El presentador de 'Sábado Deluxe' acusa a la revista de que «el 85% de lo que se publica sobre mí es falso» EL NORTE Miércoles, 14 marzo 2018, 12:34

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy activo con los medios de comunicación, concediendo numerosas entrevistas en los últimos días. El País ha sido uno de los últimos diarios en publicar una de ellas, en la que el presentador de 'Sábado Deluxe' habla de los propios medios de comunicación y de la comunidad LGTBIQ+. Lo más llamativo de la entrevista ha sido las continuas críticas a la revista 'Hola!'. El presentador ha señalado que «el 85% de lo que se publica sobre mí es falso. Y eso que los gays no vendemos. En ¡Hola! no publican cosas de maricas. Me siento afortunado de no ser tía, porque ahora no podría llevar la vida que quiero sin que me persiguieran» y ha añadido: «A ¡Hola! le gustan los gays políticamente correctos y con hijos. Como yo espero tener muchos líos de tíos espero que se aburran».

Estos comentarios han sido vistos como un ataque a la revista, al pertenecer a la competencia. No hay que olvidar que Jorge Javier escribe en su blog de 'Lecturas'. También se han relacionado estas críticas con la constante guerra entre Atresmedia y Mediaset, ya que la revista 'Hola!' ha aparecido en varias ocasiones en programas de Antena 3, cadena rival de Telecinco, donde trabaja Jorge Javier.