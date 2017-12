Jorge Javier Vázquez reconoce su parte de culpa en el fracaso de 'GH Revolution' Jorge Javier Vázquez en 'GH Revolution'. / Telecinco Publica en su blog que en el caso de que le ofrezcan volver a presentar el reality, diría que sí EL NORTE Jueves, 14 diciembre 2017, 12:51

Esta noche conoceremos al ganador de 'Gran Hermano Revolution', una edición que se ha convertido en la de menos audiencia de la historia. Hay quienes han achado a Jorge Javier Vázquez este descenso en la audiencia, aunque lo cierto es que los protagonistas son los concursantes.

Antes de que llegue el momento de conocer el nombre del ganador, Jorge Javier ha querido analizar su parte de culpa:

«En cuanto a la audiencia ha sido la peor edición de todas las que se han emitido. Creo que todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara» y añade en su blog «No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos».

En su carta de despedida, también se acuerda del resto del equipo «He vivido de cerca la pasión y la entrega de un equipo que no se venía abajo pese a que los datos no acompañaban. En ningún momento dio la batalla por perdida».

El presentador acaba su carta confensando que en el supuesto de que le volvieran ofrecer presentar 'Gran Hermano', él no dudaría en decir que sí.