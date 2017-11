Jorge Javier Vázquez confiesa que llegó a estar hundido Jorge Javier Vázquez. / Telecinco El presentador de 'Sálvame' desvela que tuvo que superar algo más que una fuerte depresión EL NORTE Jueves, 30 noviembre 2017, 16:38

Jorge Javier Vázquez ha desvelado el duro momento por el que está atravesando desde hace varios años. El presentador de 'Sálvame' no ha hablado antes del tema, porque piensa que, a pesar de todo, es una persona muy afortunada y que no tiene derecho a quejarse de ello, según publica 'Bekia'.

«Fue algo mucho más profundo que un proceso depresivo. Una especie de desencanto vital. He estado hundido. Tenía la sensación de que todo en mi vida iba tocando a su fin, que ya había conseguido todo lo que podía conseguir y que no podía esperar nada más de la vida. Recuerdo que las noches eran terribles. Comencé a dejar de dormir bien a raíz de la redacción de mi primera novela 'La vida iba en serio'. Me despertaba cada hora. De eso hace ya casi cinco años», comenta el presentador que añade: «Por consejo de algunos amigos empecé a tomar media pastilla de un orfidal o incluso una entera. Lo dejé cuando consulté a un profesional y me dijo que podía provocar pérdidas de memorias inmediatas. O sea que podía llegar un momento en el que no me acordara de lo que había hecho el día anterior. Lo dejé de inmediato. Pero lo peor de todo es que no conseguía dormir de un tirón ni con la pastilla».

Según cuenta el propio Jorge Javier pensó que su problema estaba relacionado con la edad. «Es algo que nos pasa a los hombres a determinada edad. Está muy identificado con el vigor sexual, pero también tiene mucho que ver con el tono vital. Estoy tomando suplementos vitamínicos y testosterona, porque tenía los niveles muy bajos de esa hormona», finaliza.