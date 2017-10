Jorge Javier Vázquez expulsa del plató a Álvaro de Marichalar Álvaro Marichalar en el plató de 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El presentador de 'Sábado Deluxe' le dijo, a gritos: «Eres un maleducado» EL NORTE Lunes, 16 octubre 2017, 14:06

Álvaro de Marichalar, excuñado de la infanta Elena, fue el protagonista de la última entrega de 'Sábado Deluxe'. Acudió al programa que presenta Jorge Javier Vázquez para que diera su opinión sobre el tema de Cataluña, y así lo hizo, afirmando que «en Cataluña hay nazismo».

Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso y por la que el presentador estallara en mitad del programa y echara del plató al aristócrata con un simple: «Eres un maleducado, Álvaro, adiós». A continuación, Jorge Javier comenzaba con el siguiente tema de la noche.

Jorge Javier, a lo largo del programa, le había preguntado en varias ocasiones si le gustaban los reyes, pero éste no contestó. Él seguía a lo suyo, lo que provocó un cierto enfado del presentador: «No, no voy a soportar que estemos hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces. Ya le hemos dado un cuarto de hora. La patochada ya está, a tomar por saco».

Jorge Javier no dio a Marichalar ni la oportunidad de despedirse. Tras su salida, no se volvió a tomar el tema en el plató, aunque los tuiteros sí lo hicieron. Gran parte de ellos mostraron su enfado con Jorge Javier, asegurando que no entendían lo que había hecho, según recoge el portal 'Chance'