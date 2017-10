Jorge Javier Vázquez, preocupado por su situación personal y profesional Jorge Javier Vázquez. / Telecinco El presentador reconoce que el arranque de 'GH Revolution' no «está siendo fácil» EL NORTE Miércoles, 4 octubre 2017, 11:43

Jorge Javier Vázquez ha recurrido al blog que posee en la revista 'Lecturas' para expresar sus temores y sus sensaciones ante la nueva temporada de 'Gran Hermano' y ante sus continuas ausencias de programas emblema de Telecinco como 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe', provocadas, según algunos medios, por problemas del presentador con la productora.

«El inicio de la temporada no está siendo nada fácil, para qué vamos a engañarnos», escribe Jorge Javier Vázquez en su blog de 'Lecturas', haciendo alusión a la nueva edición de 'Gran Hermano'. Las audiencias de 'GH Revolution' no están siendo las esperadas y esto afecta en el terreno personal al presentador, preocupado incluso por su pareja: «Noto a P. pensativo, no me gusta que le pasen factura estas cosas. Pero también es verdad que no debe ser agradable leer cosas así sobre tu pareja», refiriéndose a las críticas.

La audiencia de 'GH Revolution' es la más baja de todas las ediciones de 'GH' anteriores, y esto ha provocado que en algunos foros se pida el regreso de Mercedes Milá al programa. Jorge Javier lo acepta con un «así es mi trabajo y tengo que aceptarlo»

Las ausencias en los programas como 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe' también afectan al presentador, que podría estar enfrentado con la productora, aunque ésta ha negado cualquier enfrentamiento y asegura que Jorge Javier Vázquez estará al frente de 'Sálvame' en breve. Los colaboradores del programa, de momento, guardan silencio.