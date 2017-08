Jorge Javier Vázquez y sus vacaciones surrealistas en Grecia Jorge Javier en una playa de Grecia. / Redes sociales El presentador alterna los días de descanso con la grabación de la nueva temporada de 'Got Talent' EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 18:09

Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella de Telecinco, está disfrutando de unos días de vacaciones en Grecia, aunque no todo es descanso ya que está alternando su estancia en el país heleno con la grabación de la nueva temporada de 'Got Talent España'. No obstante, aún le queda tiempo para sorprendernos.

Cuenta en su blog de la revista 'Lecturas' que un griego juguetea para llevarlos a él y a su pareja a Mikonos mientras se encontraban de turismo por el país. «El griego, que era más gay que P. y yo juntos, se vino arriba al vernos y lo primero que nos preguntó era si teníamos pensado ir a Mykonos. 'No, no, aunque me han dicho que la playa es muy bonita', contesté. En inglés, la pronunciación de playa: 'beach', se parece mucho a la de 'bitch': zorra, así que no tardó en juguetear con el equívoco y explicarme de manera lasciva que sí, que en Mykonos había muchas zorras».

Pero lo más sorprendente de la conversación, según relata Formulatv, con el griego se produjo cuando éste le dijo que acababa de aterrizar la Reina Sofía: «Viene mucho a Kranidi, debe tener un novio o algo', especuló el guía de Vázquez. Pero el presentador indagó en lo que hacía la Reina por allí: "No tiene ningún novio por la zona. Viene a visitar a su hermano Constantino que tiene una casa en Porto Heli, a pocos minutos de Kranidi».