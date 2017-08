Jordi Martín muestra las secuelas de la agresión de Bustamante Jordi Martín muestra los moratones resultantes de la agresión de Bustamante. / Divinity El colaborador de 'Cazamariposas' no ha dudado en bajarse los pantalones para mostrar el cardenal EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 12:27

El paparazzi Jordi Martín ha regresado al programa 'Cazamariposas' donde ha intentado aclarar lo que le sucedió con David Bustamante. Para empezar no ha tenido ningún reparo en bajarse los pantalones y mostrar un cardenal en su pierna que, supuestamente, se lo habría provocado el cantante cántabro. «¿Queréis ver lo que me ha hecho David Bustamante?», comentaba mientras se bajaba los pantalones. «Es un moratón importante» decía Nuria Marin al verlo. «¿Esto también es mentira?, ¿me lo invento yo?», expresaba enfadado Jordi.

Por su parte, el cantante interpuso una demanda por amenazas y lesiones, del mismo modo que ha hecho, también, el paparazzi que según el abogado del artista «no se corresponde con la realidad».

Bustamante en su alegato, según recoge ABC, señala que temió hasta de su integridad física debido a la conducción temeraria del fotógrafo que provocó que tuviera que subierse al arcén y parar los coches dando comienzo una conversación un tanto subida de tono, en la que Martín «comenzó a provocar refiriéndole una serie de injurias y calumnias y amenazas de muerte tanto a él como a su familia y que llevarían a cabo sus amigos 'los Miami'. Esta situación provocó un forcejeo en el que el paparazzi agarró por la muñeca a Bustamante además de propinarle un pisotón».

Pero Martín no está de acuerdo con esta versión del extriunfito y asegura que Bustamante no solo le habría propinado una patada, sino que además le rompió una uña a su novia: «Nunca le he visto así. Yo no he buscado esta situación», explicaba. Además confesó que, tras el encontronazo, Bustamante intentó pactar con él para que no se difundiese la discusión: «Me ha ofrecido un posado en la playa, piensa que esto le podría hundir la vida».