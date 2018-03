Jordi Évole pide perdón a Marta Sánchez Marta Sánchez y Jordi Évole. / Atresmedia El periodista aseguró que la cantante pagaba sus impuestos fuera, cuando realmente lo hace en España EL NORTE Viernes, 16 marzo 2018, 16:51

Marta Sánchez sigue situada en el centro de la polémica desde que le diera por improvisar una letra para el himno de España. La intérprete acudió al programa 'El Hormiguero' para darle un 'zasca' a Jordi Évole, que le había acusado de tributar fuera de España.

En aquella ocasión, el presentador de 'Salvados' dijo que los auténticos patriotas eran los pensionistas, «no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España». Como era de esperar, Pablo Motos le preguntó por el tema y ésta le contestó: «Jordi, querido, yo te admiro mucho como periodista, he de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas».

Marta Sánchez quiso dejar claro que tributa en España desde los 19 años. «Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más, no solamente tributo aquí si no que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí».

A Jordi Évole no le quedó otra que pedir disculpas y reconocer su error: «Pues marchando unas peonías rosas @martísima_soyyo. Mis disculpas».

Marta Sánchez quiso cerrar la polémica con un nuevo mensaje: «Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto. Te honra este mensaje y por supuesto no hace falta que me mandes flores. Con esto me sacaste una sonrisa después de una semana tan dura en España. Te mando mil besos».