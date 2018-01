Jesulín habla de su operación y de los problemas de salud de su mujer Jesulín de Ubrique. / Efe El torero ha desmentido esos rumores de crisis en su matrimonio EL NORTE Jueves, 18 enero 2018, 15:53

La vida de Jesulín de Ubrique siempre ha estado rodeada de la polémica. Primero con la madre de su hija, Belén Esteban, con quien mantiene sus peleas habituales, y ahora se ve obligado a lidiar con la enfermedad de su mujer, María José Campanario.

El torero, en una entrevista a la revista 'Hola!', ha contado cómo se encuentra de su operación quirúrgica: «Me han abierto tres boquetes y estoy bastante molesto y dolorido».

En la entrevista recuerda su Nochevieja: «Pasamos la Nochevieja en el hospital y nos comimos las uvas los dos solos». Sin duda, ha sido una de las navidades más difíciles de su vida, después de la recaída que sufrió su mujer. El diestro no ha dejado a María José Campanario sola ni un momento y niega que haya estado hundido. «Soy fuerte, aunque eso no quiere decir que no pueda derrumbarme, pero sé levantarme».

Respecto a los rumores de crisis del matrimonio: «¿Una crisis? ¡Jamás! Estoy al pie del cañón, con las mismas fuerzas y el mismo amor».