Jesé Rodríguez vuelve con Melany Santana El futbolista ha regresado con la madre de sus dos hijos mayores, Jesé y Neizan

Jesé Rodríguez ha optado por regresar junto a Melody Santana, la madre de sus dos hijos mayores, Jesé y Neizan, según lo ha ratificado Aurah Ruiz, madre del hijo menor del futbolista y cuya relación acabó bastante mal.

El jugador estaría en Gran Canaria haciendo deporte después de haberse quedado sin equipo. Mientras tanto, no ha parado de compartir numerosas imágenes en las redes sociales con sus hijos mayores, de ahí que hayan comenzado los rumores de reconcialiación. Sobre este tema, Aurah le ha dedicado una frase: «¿No era más fácil actuar como padre para ti, pues no te estaría nombrando para 'nadita'? Vivirías muy feliz con tu gran familia que es de ahí, de donde nunca debería haber salido. Así no hubieras jodido la vida de muchas personas».