Jennifer Lawrence: «Siento que fui violada por todo el planeta» Jennifer Lawrence. La actriz ha contado cómo se sintió tras el hackeo a su móvil en 2014

Jennifer Lawrence nunca ha sido de las que se calla, y no lo ha hecho en una reciente entrevista en la revista estadounidense 'Hollywood Reporter', en la que por primera vez se refirió a uno de los episodios más crueles de su carrera: el hackeo de su teléfono móvil que, en 2014, terminó con un montón de fotos íntimas suyas colgadas en la red. Todo el mundo que tuvo el estómago de hacerlo pudo verla desnuda y en la intimidad junto a su novio de entonces, Nicholas Hoult.

«Cuando sucedió todo aquello del hackeo, no fui capaz de expresar con palabras lo increíblemente doloroso que resultó para mí. De hecho, creo que todavía hoy lo estoy procesando. No sé... Siento que fui violada por todo el maldito planeta, porque seguramente no existe ninguna persona que no haya tenido ocasión de ver mis fotos personales. Da igual si estás en la playa o en una barbacoa: siempre habrá quien pueda acceder a ellas desde el 'smartphone'. En aquel momento no pude hacerme a la idea de esto y aún hoy me cuesta». (Más información en Mujerhoy.com)