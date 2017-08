Jennifer Lawrence rompe el mutismo sobre su relación con Aronofsky La actriz Jennifer Lawrence , con una escopeta en la película Joy. / El Norte La actriz detalla en 'Vogue' cómo se enamoró del director, con quien compartirá gira para promocionar la película 'Mother!' EL NORTE Jueves, 10 agosto 2017, 20:49

Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky mantenían un sepulcral silencio sobre su relación, de sobra conocida por unas imágenes que salieron a la luz hace meses. Ahora, la actriz ha decidido hablar para 'Vogue', la revista que le ha permitido protagonizar una portada muy especial.

Antes de comenzar la gira promocional de la película 'Mother!', dirigida por Aronofsky y protagonizada por Lawrence, la actriz detalla cómo se enamoró del actor: «Tuvimos energía. Yo tenía energía para proporcionarle. No sé cómo se sintió él cuando nos conocimos». Algo que sucedió una vez concluido el rodaje de su primera colaboración.

«Cuando vi la película, me recordó una vez más lo brillante que es. A lo largo de este último año, he tratado con él a nivel humano. En el pasado, he mantenido relaciones en las que me sentía confusa, pero con él nunca me siento así», confiesa, justo antes de reconocer que Aronofsky es un padre magnífico, en referencia al hijo que el cineasta tiene con su antigua pareja Rachel Weisz.

Lawrence también bromea con las diferencias que le separan con el director, además de la edad. Mientras él es una persona extremadamente privada, ella es una mega estrella que ejerce de imagen de firmas de lujo.

«Normalmente no me gusta la gente que ha estudiado en Harvard porque no aguantan más de dos minutos sin mencionarlo. Pero él no es así», concluye.