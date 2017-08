Jennie Garth, Kelly en 'Sensación de vivir', irreconocible Jennie Garth y su notable cambio de aspecto físico. / Agencias La actriz se ha casado recientemente y ha descuidado su entrenamiento físico EL NORTE Viernes, 18 agosto 2017, 13:55

El físico de Jennie Garth, la actriz que daba vida a Kelly en 'Sensación de vivir', ha experimentado un notable cambio. Después de aparcar la televisión, Garth se dedicó a la fotografía, y su última imagen pública data de julio de 2015, concretamente cuando se casó con Dave Abrams.

Sus seguidores se han sorprendido por el cambio de la la actriz, que ha cogido algún que otro kilo de más. Ella misma, como recoge la web de 'FormulaTV', da la explicación: «Últimamente no he sido muy diligente con mi entrenamiento físico. Ahora que estoy casada con un hombre más joven que yo y quiero estar bien para él todo el tiempo que sea posible», reconoce Garth, quien, a sus 44 años, no ha perdido la mirada de Kelly.

Los actores de 'Sensación de vivir' se reencontraron el pasado mes de noviembre, todos menos Shannen Doherty, que no pudo acudir al seguir un tratamiento contra el cáncer de mama, supuestamente superado ya, y a quien Luke Perry dedicó unas bonitas palabras: «Ella me enseñó mucho y seguro que fue gran parte del éxito de la serie».