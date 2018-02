'Los Javis' muestran, en 'El Hormiguero', el momento tan feliz que viven juntos Los Javis en 'El Hormiguero' con Pablo Motos. / Antena 3 Acudieron al programa de Pablo Motos para hablar de su vida actual y de cómo están llevando sus éxitos EL NORTE Jueves, 1 febrero 2018, 11:06

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'Los Javis' de 'Operación Triunfo', levantan expectación allá por donde pasan y, sobre todo, a raíz del éxito cosechado por su película 'La llamada'. Para contar las alegrías que les está dando su cinta, acudieron al programa 'El Hormiguero', donde fueron entrevistados por Pablo Motos.

El presentador no dudaba en decirles: «Sois dos personas que generáis esperanza», lo que daba pie a los entrevistados a comentar que «hemos conseguido construir una familia juntos, una carrera juntos y un futuro juntos, dos personas que no creíamos que tuviéramos un futuro. Si nosotros lo hemos conseguido, tú lo puedes conseguir», comentaba Ambrossi.

'Los Javis' no dudaban en decir que están viviendo un sueño: «Cuando terminemos 'OT' y la gala de los Goya ya nos daremos cuenta de todo». Javier Calvo recordó el discurso que pronunció en la gala de entrega de los premios Feroz y dijo: «Lo que se me quedó por decir es que ese niño al que yo apelo, si lo está pasando ahora mal, tiene que saber que ese sufrimiento va a pasar. Como dijo Meryl Streep una vez, tienes que coger tu corazón roto y convertirlo en arte. Algo que hemos hecho muchos de los que lo hemos pasado mal».

Por su parte, Javier Ambrossi comentó, en tono irónico, lo que cree que piensan de él cuando le ven pasear por la calle de la mano de su chico: «Creo que cuando nos ven de la mano, mucha gente pensará, 'ahí van ese par de maricones'». También asegura que el discurso de Javier Calvo le ayudó mucho: «Su discurso me ayudó muchísimo a mi también. Yo, que he estudiado en un colegio religioso, hay veces que necesito escuchar que soy normal y que no estoy haciendo nada raro».