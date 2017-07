Javier Gutiérrez será el protagonista de 'Estoy vivo' Javier Gutiérrez yAnna Castillo en una secuencia de 'Estoy vivo'. / TVE La nueva serie de TVE llegará en septiembre con sus primeros 13 capítulos EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 13:28

Televisión Española presentó ayer, miércoles, su nueva serie para la temporada próxima. Se trata de'Estoy vivo', un thriller con ciertos toques sobrenaturales que ha sido producido por Daniel Écija y que estará protagonizado por Andrés Vergas (Roberto Álamo), el inspector de policía que muere y que cinco años después volverá a la vida en el cuerpo del agente Manuel Márquez (Javier Gutiérrez), según adelanta Vertele.

Sobre esta nueva aventura, Écija señala que «hace un año me llamo Toni Sevilla desde TVE, querían algo diferente. Recordé la película 'El cielo puede esperar', del año 78. Todo este tema de la segunda oportunidad me moviliza emocionalmente, ya que he tenido la cercanía de seres de los que no me he podido despedir» y añade que el resulado del trabajo es: «un cómic de acción, dramático, divertido y muy exigente. Un proyecto muy ambicioso».

Además de Roberto Álamo y Javier Gutiérrez, el reparto cuentan con Anna Castillo , Alejo Sauras, Cristina Plazas, Fele Martínez y Alfonso Bassave.