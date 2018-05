Javier Calvo agredido... otra vez Javier Calvo. / Instagram El actor y director envía un mensaje al individuo que le pegó en Lisboa EL NORTE Martes, 15 mayo 2018, 13:09

Una vez concluido el Festival de Eurovisión el pasado sábado, 12 de mayo, Javier Calvo publicó un fatídico momento que vivió en Lisboa. El actor se encontraba en Portugal para apoyar a Amaia y Alfred, junto a otros famosos como su pareja Javier Ambrossi, Aitana o Anne Igartiburu.

«Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor en Lisboa», publicó en su cuenta de Twitter. Un suceso que más tarde explicó: «Si me dicen algo, no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no vi venir. Y la sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la Veneno, pero bien».

También ha publicado un vídeo en el que aparece él mismo preparándose para una pelea mientras su voz en off relata: «Soy Javier Calvo, me agredieron en Barcelona y en Lisboa. Ya basta de poner la otra mejilla, es hora de pelear».

El músico también ha compartido una imagen de sus moratones. «Dice Javi (Ambrossi) que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo», comentaba el actor y director.