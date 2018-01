Javier Bardem: «Hace mucho tiempo que renuncié a la idea de agradar a todos» Javier Bardem en un fotograma de su película 'Loving Pablo'. El actor ha concedido una entrevista a la revista 'GQ', edición España, en la que habla de su papel en su último estreno 'Loving Pablo' EL NORTE Martes, 23 enero 2018, 10:41

Javier Bardem, un hombre poco dado a conceder entrevistas, ha accedido a que la revista 'GQ' le haga una, con motivo de la promoción de su última película 'Loving Pablo', que saldrá publicada en el mes de febrero.

En una de sus respuestas habla de cómo vive la fama: «Desde niño he visto a mi madre trabajar sin parar. Así que cuando a mí me llega esta profesión, o cuando yo la elijo, ya estoy de vuelta de muchas cosas, porque en ese camino junto a mi madre, acompañándola a los teatros o a los platós, conozco a sus compañeros... y veo de todo. Gente muy arriba y gente muy abajo».

En la entrevista habla de su madre, Pilar Bardem y de la desesperación en la que vive: «También veo a mi madre desesperada porque no suena el teléfono en año y medio. Y un actor al que no llaman en año y medio es una persona que está al borde del colapso, porque ésta es una profesión muy pegada a uno. Cuando no te quieren para un trabajo es como si no te quisieran a ti».

Sobre los medios de comunicación y su relación con ellos, apunta que «todo se basa en el respeto. No por la popularidad, sino en general. Yo creo en el respeto, en la empatía, y no de una manera condescendiente, sino de igual a igual, independientemente de la raza, el sexo o el estatus. Pero cuando hay niños de por medio, mi respuesta es una: tolerancia cero. Ahí pelearé hasta el último de mis días. Ni una broma con eso».

Sus enfrentamientos con los medios de comunicación le han llevado a ser calificado de borde en varias ocasiones: «Por mi parte hace ya mucho tiempo que renuncié a la idea fantasiosa y adolescente de agradar a todos».

Sobre su nueva película, en la que se mete en la piel del narcotraficante Pablo Escobar dice que «cuando empecé a investigar sobre él me sorprendió mucho la dicotomía de energías que proyectaba: era un tipo de un ritmo muy pausado, de habla relajada, y al mismo tiempo capaz de todas las atrocidades posibles».