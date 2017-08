Jaime Peñafiel: «Para mí el último rey fue Don Juan Carlos» Jaime Peñafiel. Alberto Ferreras El periodista confiesa alguno de sus secretos como que se llevó «un salero del Palacio del Sha» EL NORTE Lunes, 14 agosto 2017, 19:58

Icíar Ochoa de Olano consigue que Jaime Peñafiel confiese alguno de sus 'pecados'. Durante la entrevista, que recoge la web del Sur, el periodista reconoce que él no es monarquico sino «juancarlista. Para mí fue el último rey. El de ahora es jefe de Estado. Punto».

Peñafiel también explica que no es un hombre de verano por culpa de Antonia, llamada 'la ratona', que se los fastidió cuando era pequeño: «A mí no me ha gustado nunca la playa. No sé nadar. Y no sé nadar por Antonia, la niñera que tenía. Yo era de una familia muy bien. En esa época, se ponía a los niños en la orilla del mar con el cubito para hacer castillos de arena. De vez en cuando, mi madre decía: «¡A ver ese niño, que le está dando el sol en la cabeza!». Y entonces venía la niñera, una señora fuerte a la que mis cuatro hermanos y yo llamábamos ‘la ratona’, me cogía por sopresa, me ponía debajo del brazo, me metía en el agua y me hacía aguadillas. Yo salía como el gato. Cogí terror al agua. De hecho, no me meto ni en mi piscina. Yo solo me ducho».

El periodista asegura que cuenta con material que nunca verá la luz y que su mujer, Carmen, dice que destruya por su seguridad. Entre sus pertenencias invisibles no se encuentra un salero que se llevó de las dependencias del Sha. «No, ese salero se encuentra en la vitrina. Me lo llevé de Persépolis. El Sha y Farah organizaron una cena con motivo del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa. Acudieron todas las casas reales. Desde ‘Las mil y una noches’ no se había visto otra cosa igual».

Cuenta, además, que, a pesar de asistir a alguna que otra cacería de Franco, «a cubrir la información», él es incapaz de matar una mosca. Peñafiel recuerda cómo en una ocasión Fraga estuvo a punto de cometer un magnicidio involuntario. «Fue durante una cacería de perdices. O sea, con perdigones. Fraga estaba en un puesto entre Franco y su hija. De pronto, vino una perdiz, unas aves que vuelan de forma irregular. Pues bien, pegó un viraje, él la siguió, disparó y le dio a Carmen. Le dejó el culo como un colador. Fue muy divertido».

Peñafiel califica a la reina Letizia como «una mujer que no ha engañado a nadie. Es coherente con su forma de ser y su fuerte carácter. Ya lo dejó claro con aquel «déjame hablar a mí». Y no cree que la monarquía vaya bien con Felipe VI: «Es un buen hombre, pero un pobre hombre. La cuenta atrás de la monarquía en este país ha empezado».

Preguntado por su reina favorita, Peñafiel es claro: «Máxima es la reina consorte que yo habría querido para España. Es máxima en todo, en belleza, sencillez, simpatía... Y lleva las pamelas con mucha gracia. Pero, tenemos lo que tenemos».