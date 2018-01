Jaime Cantizano define a su hijo Leo: «Soy yo, en la versión miniyo» Jaime Cantizano (dcha.) con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 El locutor fue entrevistado por Pablo Motos en 'El Hormiguero' EL NORTE Jueves, 11 enero 2018, 17:49

Jaime Cantizano acudió al plató de 'El Hormiguero' en calidad de invitado y no pudo dejar de hablar de su hijo Leo, a la vez que mostraba el momento feliz por el que está atravesando desde que llegara a su vida el bebé, al que definió como «soy yo, en la versión miniyo». También habló de su nueva aventura profesional en la radio que está a punto de iniciar en Onda Cero.

Jaime Cantizano y Pablo Motos abordaron la polémica sobre la gestación subrogada, de la que dijo: «Hay que debatirlo. No me importa el debate pero sí me molesta la falta de información» y añadió: «La sociedad evoluciona, hay muchos tipos de familia y existe el amor del papá, de la mamá, de dos papás... Estamos hablando al fin y al cabo de amor y de formar tu propia familia».