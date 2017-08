Ivonne Reyes sobre su novio: «Le veía tan mono, tan guapo, tan grande, tan alto...» Ivonne Reyes en 'Viva la vida'. / Telecinco La artista y presentadora venezolana acudió al programa de Toñi Moreno 'Viva la vida' para hablar de cómo está viviendo su relación con Sergio Ayala EL NORTE Lunes, 21 agosto 2017, 11:57

Ivonne Reyes visitó a Toñi Moreno en su programa 'Viva la vida' para hablar de su vida. Como no podía ser de otra manera, durante la conversación trataron su relación con el joven vallisoletano Sergio Ayala del que dice estar «muy enamorada», según recoge el portal Formulatv.

«Me daba bastante miedo. Además, era como surrealista para mí. Empezamos con una conexión. Bueno, en realidad empezó él. Yo le echo la culpa a él. Le veía tan mono, tan guapo, tan grande, tan alto... pero tan joven que me preguntaba por qué no tenía 10 años más o 15 y él me decía que por qué no tenía yo menos. La que parece que tiene menos edad soy yo, a veces. La verdad es que me daba un poco de vértigo» y añadió: «Mi vida era como una telenovela, pero llegó él y la ha llenado de ilusión y frescura. Tenemos en común muchísimas cosas y no puedo pedirle más amor».

La venezolana comentó que está viviendo un momento muy feliz. «Lo mío o es blanco o negro, no me va el color gris. Lanzarme así, con 500 cámaras de televisión, en directo... Se me fue la cabeza, pero eso sí, lo disfruté muchísimo», comentó Reyes sobre su paso por 'Gran Hermano Vip'.

Desde que salieron de la casa más famosa de la televisión, Ivonne y Sergio viven en una continua luna de miel: «Estamos viviendo el día a día, disfrutando. Era de hacer planes a largo plazo, pero me salían al revés o no salían. La vida te enseña a disfrutar el momento, cada momento, cada segundo».