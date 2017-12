Isabel Presyler: «Cuando estás enamorada te amoldas absolutamente a todo» Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. / Harper's Bazaar Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler han concedido una entrevista a la revista 'Harper's Bazaar' en la que desvelan algunos secretos de su relación EL NORTE Miércoles, 20 diciembre 2017, 11:01

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler protagonizan una amplia entrevista en la revista 'Harper's Bazaar' donde desvelan algunos secretos de su relación. «Cuando comenzó mi relación con Mario para mí se abrió un mundo nuevo. Miguel lo era por el lado político, él lo es más por la literatura. Me ha aportado muchas cosas, un enriquecimiento cultural, intelectual, emocional... Es un hombre con mucho mundo y eso resulta muy inspirador», comentaba Isabel Preysler, mientras su pareja recordaba lo que ha significado para él estar con Isabel: «Ella ha aportado mucho a mi vida: belleza, comprensión y una gran complicidad. Hemos encontrado una forma armoniosa de coexistir siendo dos personas muy diferentes con curiosidades tremendamente distintas. La clave es esa complicidad».

Sin duda alguna esta historia de amor ha cambiado por completo la vida del escritor peruano, como él mismo reconoce: «Mi vida ahora mismo es maravillosa. Estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad. Eso se debe, sin duda, a este entorno tan agradable y a mi relación con Isabel, que es magnífica».

En la entrevista a 'Harper's Bazaar', señala que su vida tiene más sentido que nunca: «No sabemos si hay otra vida, así que lo mejor es aprovechar la que tenemos y mantener siempre viva la ilusión. Nunca he temido a la muerte, sino a la muerte en vida, a la falta de entusiasmo, de alegría; yo tengo la suerte de haber llegado a esta etapa con más proyectos de lo que tengo tiempo de afrontar y un camino hacia adelante al que mirar, e Isabel tiene mucho que ver con esto» y añade: «Me ha fascinado y me ha interesado mucho descubrir ese mito que la envuelve y que su forma de vivir ha contribuido a crear sin que se lo propusiera. Lo interesante es que su popularidad no se desvanece, el tiempo pasa, pero la leyenda no se desmorona jamás».

En cuanto a su forma de vivir el amor en la madurez, ella señala que: «el amor en la madurez se disfruta de una manera distinta, pero la intensidad con la que se vive es exactamente la misma». Un amor que no lo esperaba: «Ya me había acostumbrado a leer sola en la cama hasta la hora que quisiera sin tener que apagar la luz. Son muchas cosas a las que tienes que ir adaptándote, pero cuando estás enamorada te amoldas absolutamente a todo»