Isabel Gemio prepara su despedida de la radio Isabel Gemio en Onda Cero. / Instagram La periodista adelanta cómo se presentan sus próximas Navidades EL NORTE Martes, 12 diciembre 2017, 20:48

El adiós de Isabel Gemio a las ondas está muy cerca de producirse. Lejos de estar desanimada, la veterana periodista se muestra llena de positividad, energía y sonrisas, tal y como lo demostró en su paso por la cena de celebración de los 30 años de la firma Hannibal Laguna. Allí habló de sus próximos pasos tras acercarse su despedida de Onda Cero, según recoge el portal Bekia.

Sobre su marcha comentaba: «Va a ser emotivo y difícil porque a mí me gusta lo que estaba haciendo, es un programa maravilloso que me ha permitido un registro más periodistico, estar más conectada con la gente de la calle. He sido muy feliz haciéndolo, y soy hasta el último día».

No obstante, Gemio tiene claro que solo es un punto y seguido: «Luego ya se verá, llevo 40 años trabajando y la vida no es solo trabajar, y yo he trabajado mucho. Me encanta mi trabajo, tengo en perspectiva hacer un documental sobre enfermedades raras, un libro sobre mi hijo...es decir, tengo muchas cosas que hacer», concluye.