Irene Junquera y Rayden y su primer beso en las redes Irene Junquera se pone el dedo en la cara, imitando el bigote de su chico.. / Instagram La periodista publicó en su perfil de Instagram una imagen dándole un beso a su chico EL NORTE Martes, 1 agosto 2017, 11:01

Irene Junquera, la periodista que dejó 'El Chiringuito' para progresar como comunicadora en programas como 'Zapeando' y más tarde colaborando con Risto Mejide en 'All you need is love... O no' vuelve a estar de acutalidad y no precisamente por su carrera profesional, sino por haber encontrado, de nuevo, el amor al lado del rapero, Rayden, según informa el portal 'Bekia'.

Los rumores de una posible relación entre periodista y cantante ya venían de lejos, sobre todo, después de que la pareja coincidiera en varias fotografías que circularon por las redes. A medida que pasaba el tiempo, la relacción ha ido cogiendo peso y ahora ha dado un paso más.

La pareja hizo pública su noviazgo publicando una divertida fotografía en la que ella le imitá poniéndose el dedo en la cara como si fuera un bigote y ahora, por fin, hemos podido ver el esperado beso. En la imagen se puede ver a Irene dándole a su chico un tierno beso, mientras él está con los ojos cerrados.