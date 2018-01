Informaciones sobre María Lapiedra desconciertan a Gustavo González Gustavo González, en 'Sálvame'. / Telecinco El fotógrafo reconoció «estar en shock» durante su visita a ´Sálvame' por todo lo que se estaba diciendo de su actual pareja EL NORTE Viernes, 5 enero 2018, 13:04

´Sálvame' ha descolocado a Gustavo González. Después de que los colaboradores del programa de Telecinco echaran cuentas sobre lo que necesitaba ganar María Lapiedra para salvar cada mes -unos 10.000 euros al mes-, Rafa Mora dejó caer que la joven podría tener un trabajo oculto que pocos conocen. Esa afirmación dejó en «shock» a Gustavo González, que acudió como invitado y que mostró un rostro serio y cansado.

Durante su visita al programa, Kiko Hernández, como recoge 'Bekia', recibió un mensaje de una persona que dijo ser compañera de trabajo de María Lapiedra en dos pisos, uno en Madrid y otro en Barcelona. González leyó los mensajes, que aseguraban que la actriz podría ganar 4.000 euros por determinados trabajos. «¿Qué quieres que te diga? No me cuadra. A mí fundamentalmente esto me produce mucha pena, y yo no le tengo nada que recriminar», explicó el fotógrafo, que no terminó de creérselo: «No me lo creo, sé más o menos lo que hace María en cada momento. ¿Que me diga que está en el parque y está ahí? Pues se está mintiendo a sí misma...».

Pero el estado de shock de Gustavo González fue en aumento cuando 'Sálvame' pinchó unas imágenes en las que podía verse a María Lapiedra llegando al Hotel Ritz de Madrid con una amiga. En este lujoso centro hotelero pasó tres horas y 20 minutos hasta que se marchó con varias bolsas de marcas de lujo, despeinada y desmaquillada.

González, al ver las imágenes, comentó: «A mí por lo que me dijo iba a hacer unas cosas de redes sociales, fotos de productos que luego publicita. Estoy en shock. Ella me dijo que tenía una cena con la chica que le lleva las cosas de redes sociales y una sesión de fotos. Estoy en shock, tengo que hablar con ella. Estoy ahora en una nube».

Inmediatamente, Lapiedra se puso en contacto con Kiko Hernández para decirle que denunciaría a la persona que dice ser su compañera de trabajo y, de paso, explicar lo que estaba haciendo en el Ritz. «Tenía una entrevista de una cosa que pronto veréis. Me quité la coleta porque llevaba mucha laca que me pusieron en Telecinco y las bolsas me la dieron la diseñadora y el estilista. Si hubiera ido a hacer un striptease no llevaría bolsas».

De paso, aprovechó para dirigirse a su actual pareja y pedirle que no haga caso de esas informaciones porque él sabe que no le miente: « Le quiero y espero que no se crea todas estas mierdas porque él siempre ha sabido y sabe dónde estoy en cada momento porque le cuento todo de mi vida, y espero que no dude nunca de una cosa así».