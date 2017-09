Infinidad de críticas por el cartel de los independentistas de Súmate contra Évole Jordi Évole, junto al cartel emitido por Súmate. La organización independentista difundió un cartel contra el periodista con el epígrafe: «To the CIA se busca colaborador equidistante de El Periódico» EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 18:03

Después de la polémica surgida por las informaciones de 'El Periódico' sobre los atentados de Barcelona, la entidad independentista Súmate lanzó un mensaje contra Jordi Évole, colaborador de ese medio de comunicación.

Súmate difundió un mensaje, tipo cartel del oeste americano, en el que aparecía una fotografía de Évole con el siguiente texto: «To the CIA se busca colaborador equidistante de El Periódico. Nos hemos encontrado este cartel y nos unimos al llamamiento. ¡A quién no le gustaría saber la opinión de Jordi Évole sobre The nota!».

Este mensaje, como recoge la web de 'Vertele!', va relacionado con la controversia generada por las informaciones de 'El Periódico' sobre el supuesto aviso que los Mossos habían recibido de la CIA, alertando sobre la posibilidad de un atentado en Barcelona.

La desafortunada iniciativa de Súmate comenzó a recibir críticas nada más comenzar su difusión. Una de ellas procedió de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que calificó de «triste y preocupante» el mensaje. «La gente que queremos una democracia saludable (en Cat, Esp y partes) no podemos normalizar cosas como ésta».

El aluvión de críticas obligó a Súmate a eliminar el mensaje: «Retiramos el tuit de Jordi Évole y pedimos disculpas a quien se haya sentido ofendido. Respetamos la libertad ante todo y lamentamos que no se haya entendido».